В Орле задержали трех наркоторговцев из ближнего зарубежья. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В Орле оперативникам удалось взять на месте преступления сразу трех наркоторговцев. Мужчины 22-лет, приехавшие из ближнего зарубежья, пытались спрятать в тайник героин массой 16,54 грамма.

Позже выяснилось, что этим «запасы» наркопреступников не ограничились. Во время обыска в их съемной квартире полицейские нашли еще несколько свертков массой 155 граммов. Исследования в Экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД подтвердили, что это запрещенное наркотическое вещество.

- Было возбуждено два уголовных дела по статье 228.1 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленников и канала поставки наркотических средств на территорию региона, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.