В Зареченском микрорайоне Орла «ВАЗ» сбил 38-летнюю женщину. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В понедельник, 8 февраля, в Зареченском микрорайоне Орла произошло ДТП. Отечественная легковушка сбила на проезжей части дороги 38-летнюю женщину.

Инцидент произошел в 8:15 утра в районе дома № 5 по бульвару Молодежи. 57-летний водитель «ВАЗа» ехал со стороны улицы Зеленина в сторону улица Генерала Ковалева. В этот момент по ходу движения авто дорогу переходила женщина-пешеход.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Отпущена, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за сутки в регионе произошло 19 ДТП.