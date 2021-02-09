Коронавирус в Орловской области: вакцинацию завершили более тысячи человек

К концу февраля прививочные пункты развернут во всех районах Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне, 8 февраля, в Орле прошло очередное заседание оперштаба. В центре внимания – вакцинация от коронавируса. К концу месяца прививочные пункты развернут во всех районах области, пока пройти вакцинацию можно в городских поликлиниках и ряде районных больниц.

По последним данным, в регионе полностью завершили вакцинацию от коронавируса 1171 человек. Им ввели оба компонента вакцины. Первый компонент получили 7853 человека.

Орловцы достаточно активно записываются на прививку. Сейчас своей очереди жду около 5 тысяч человек.

Напомним, записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг, «Электронную регистратуру Орловской области и по единому номеру 122.

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