Орловский губернатор наградил пять молодых ученых стипендиями. Фото пресс-службы Правительства Орловской области

Сегодня, 8 февраля, в администрации Орловской области наградили молодых ученых и школьников-исследователей. Глава региона Андрей Клычков вручил Почетные грамоты и дипломы отличникам учебы и победителям конкурса «Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых-2020».

Среди награжденных оказались два школьника - Дарья Логвинова (школа №11 им. Пясецкого) и Александр Черных (лицей № 40 города Орла). Им губернатор вручил благодарственные письма за успехи в научно-исследовательской и инженерно-технической деятельности.

Дипломы победителей конкурса получили аспиранты Ксения Кандаурова и Игорь Козлов (ОГУ им. Тургенева) и аспирант Марина Филичева (Среднерусский институт управления-филиал РАНХиГС).

Кроме того, еще пять молодых ученых получили стипендии губернатора Орловской области. Среди них аспиранты Роман Богатырев (Среднерусский институт управления-филиал РАНХиГС), Елена Жарких (ОГУ им. Тургенева), Константин Коновалов (Орловский ГАУ), адъюнкты Павел Коновалов (Орловский юридический институт) и Алексей Логвин (Академии ФСО РФ).