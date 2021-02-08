Команда из Орла "Такая история" стала чемпионом Международной лиги КВН

Орловские КВН-щики стали чемпионами Международной лиги

Орловские КВН-щики стали чемпионами телевизионной Международной лиги КВН-2020. Команда "Такая история" обошла соперников, за звание победителя сражались 14 команд.

Радостную для болельщиков новость сообщил сайт ОГУ им. Тургенева. Игра (второй финал) на которой первенство досталось команде истфака Орловского госуниверситета, состоялась 30 января.

Ранее "Такой истории" уже удавалось добиться успехов в клубе веселых и находчивых: ребята дважды участвовали в играх Высшей лиги. Однако победа в Международной лиге стала первым серьезным триумфом.