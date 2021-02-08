Спецавтобаза Орла закупит новую уборочную технику на 61,5 миллиона рублей

Спецавтобаза Орла закупит новую уборочную технику Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле ожидается увеличение уборочной техники на улицах. Спецавтобаза планирует закупить спецтехнику на 61,5 млн рублей в конце марта-апреле 2021 года.

Сейчас муниципальное предприятие уже заключила контакт на поставку 9 машин. На следующей неделе ожидается заключение договоров на еще три.

- Автопарк Спецавтобазы должен пополниться самосвалами, вакуумными подметально-уборочными машинами, тягачами, машинами для уборки тротуаров, - сообщает пресс-служба администрации города Орла.