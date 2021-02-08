В Орле снова вернулись к идее строительства Западного обхода города Фото: Архив "КП"

В Орле снова вернулись к идее создания трассы Западный обход города. Еще несколько лет назад этот вопрос обсуждали в Министерстве транспорта РФ и Росавтодоре. Главная точка преткновения – финансирование.

По первичным подсчетам, чтобы построить двухполосную дорогу протяженностью порядка 15 км и увеличить скорость транспортного потока до 80 – 110 км/час Орловской области потребуется более 1 млрд рублей.

Сейчас регион готовится к началу разработки проектно-сметной документации за счет средств Дорожного фонда. На эту работу ориентировочно планируют потратить 25 млн рублей. Затем Орловской области предстоит найти источники финансирования.

Рассматривается также возможность того, что новая автомобильная дорога станет платной.

- Строительство западного обхода Орла существенно улучшит транспортное сообщение в пределах области и повысит эффективность международных транзитных перевозок и, соответственно, инвестиционную привлекательность региона, − сообщил губернатор Андрей Клычков.