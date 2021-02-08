Снежная буря надвигается на Орловскую область

Фото: КОВАЛЕНКО Вячеслав

На Орловскую область надвигается снежная буря. Об этом жителей региона предупредили в региональном МЧС: в ближайшие сутки в регионе будет царить непогода.

По прогнозу орловского гидрометцентра с 21 часа 8 февраля по 21 час 9 февраля на территории области облачно, ночью пойдет небольшой снег, а днем ожидается сильный снегопад. В некоторых районах с утра и днем будет мести, на дорогах снежные заносы. Сильный ветер придет с востока, скорость 8-13, местами порывы 15-18 м/с. При этом достаточно холодно: температура воздуха ночью -16°С…-21°С, днем -10°С…-15°С.

В чрезвычайном ведомстве орловцев просят не забывать о правилах безопасности в непогоду.

Подробный прогноз погоды на неделю читайте здесь.