Коронавирус в Орловской области: почти 11 миллионов выделят на нужды медиков и оснащение лабораторий

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Орловскому департаменту здравоохранения выделят дополнительные деньги в 2021 году на борьбу с коронавирусом. Это сумма почти в 11 миллионов рублей.

Губернатор Андрей Клычков подписал соответствующее распоряжение. 10,8 миллиона рублей будут направлены на дооснащение лабораторий, в которых проводят диагностику на COVID-19, а также на нужды медиков, работающих с больными коронавирусом.

Как пояснили "КП" в пресс-службе Правительства региона, имеется ввиду организация питания и проживания врачей, которые оказывают помощь больнsv COVID-19 в стационарных условиях. Также часть средств будет направлена на питание работников Специализированного дома ребенка, работающих в условиях закрытого режима.