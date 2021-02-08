В Орле ограничат движение на трех улицах из-за сноса деревьев

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В феврале на трех улицах Орла будет действовать временное ограничение движения транспорта. Причина неудобств для автолюбителей - снос сухих деревьев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 16 февраля (вторник) с 9 утра и до 16 часов дня возникнут сложности с проездом участка в районе дома №22 по улице Лермонтова.

17 февраля (среда) так же с 9 до 16 часов движение будет ограничено в районе дома №344 по улице Комсомольской.

А 25 февраля (четверг) с 9 утра до 16 дня автомобилистам стоит быть внимательнее при проезде Ипподромному переулку, на участке от дома №19 по Матвеева до пересечения с улицей Приборостроительной.