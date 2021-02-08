Орловцу со сломанными лыжами пришлось просить помощи у МЧС

Мужчина поехал кататься, но вернуться домой у него уже не было сил Фото: Архив "КП"

В минувшую субботу, 6 февраля, в Знаменском районе Орла экстренная помощь понадобилась лыжнику. Мужчина поехал покататься на лыжах в нескольких километрах от села Селихово. Добраться домой самостоятельно у него уже не было сил.

Уже когда он стал возвращаться в село, у него сломались лыжи. Начинало вечереть. Мужчина был один посреди поля, в снегу. Усугублял ситуацию и сильный мороз. Понимая, что самостоятельно он не сможет выбраться, орловец позвонил в МЧС.

- Сообщение с просьбой о помощи поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 16.55. На место выехали сотрудники 22-ой СПЧ. Они нашли мужчину в поле и доставили в село. Он сильно замерз, однако медицинская помощь ему не потребовалась, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.