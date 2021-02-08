Коронавирус в Орловской области: на 8 февраля заболел 151 человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Федеральный оперативный штаб представил обновленную статистику по распространению коронавируса в регионах России. В Орловской области на 4 февраля зафиксированы новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы.

За сутки COVID-19 подтвердился у 151 орловца. Регион приближается к новому порогу по числу заболевших, на сегодняшний день суммарное число заразившихся коронавирусом жителей области составляет 27 976.

Выписано по выздоровлению за прошедший день еще 169 орловцев. В общей сложности болезнь смогли победить 24 903 человека.

Вновь зафиксированы новые смертельные случаи. По данным оперативного штаба, умерли еще 2 жителя Орловской области с диагностированным COVID-19. Пандемия унесла жизни 377 пациентов.