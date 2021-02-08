Орловцы сразились с командами из Рязани и Архангельска на полосе препятствий

В Орловской области прошла Вторая военно-спортивная эстафета «Внуки Маргелова»

В субботу, 6 февраля, в Орловском районе на территории санатория «Орловчанка» прошли соревнования военно-спортивной эстафеты «Внуки Маргелова». 23 команды из Орла, Рязани и Архангельска вышли на полосу препятствий, чтобы определить самых выносливых и сплоченных.

Участникам в возрасте от 14 до 23 лет предстояло показать не только свои теоретические знания по истории Великой Отечественной войны и ВДВ, но и продемонстрировать свои навыки стрельбы, силовой подготовки и прохождению 2,5 километровой полосы препятствий. На ней команды ждал лаз по-пластунски под автомобилем «Урал» и «БТР-80», болотный бег, преодоление паутины и «мышеловки» и многое другое.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета, в возрастной категории 14-17 лет победу одержала команда «Солдаты удачи» (Центр «Десантник»), в возрастной категории 18-23 года - «Разведчик» (Центр «Десантник»).

Гости из Архангельска заняли 3 место среди команд 14-17 лет.