Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Из Орла на Северный Кавказ отправился отряд полицейских. В служебной командировке они проведут несколько месяцев.

В состав отряда вошли сотрудники разных подразделений: участковые, оперативники, гаишники, сотрудники ППС и наркополиции. На службу в далеком от доме регионе их благословил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

- Обращаясь к сотрудникам с напутственным словом, начальник УМВД области генерал-майор полиции Юрий Савенков напомнил о том, что на протяжении нескольких лет о деятельности отрядов, несущих службу на Северном Кавказе, поступают только положительные отзывы. Он ориентировал сотрудников на соблюдение служебной дисциплины и законности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.