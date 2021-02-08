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В Орловской области откроют еще 3 фельдшерско-акушерских пункта

ФАПы появятся в Дмитровском районе
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В орловских деревнях появятся новые ФАПы

В орловских деревнях появятся новые ФАПы

Еще три фельдшерско-акушерских пункта появятся в Орловской области. ФАПы откроют в Дмитровском районе.

Строительство сельских пунктов медицинской помощи обойдется бюджету региона в 8,8 миллиона рублей: одно блочно-модульное здание стоит порядка 3 миллионов.

- ФАПы появятся в деревне Алешинка Алешинского сельского поселения, поселке Бородино Бородинского сельского поселения и поселке Занеруссовский Друженского сельского поселения Дмитровского района, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.