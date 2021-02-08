В Орле внедорожник столкнулся с легковушкой, есть пострадавшая

Один человек получил травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле один человек пострадал в автомобильной аварии. Внедорожник "Митсубиши" столкнулся с легковой "Ладой".

ДТП случилось в минувшую субботу, 6 февраля. Было около трех часов дня, когда 68-летний водитель за рулем "Митсубиши" ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Бурова в сторону Михалицына. Возле дома №60 он стал поворачивать налево и не пропустил "Ладу", которая ехала навстречу под управлением 47-летнего водителя. Произошло стоклновение.

- В результате ДТП пассажир автомобиля "Мицубиши", женщина 68 лет, получила травмы, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Пострадавшей оказали необходимую помощь, госпитализация ей не потребовалась.

За прошедшие выходные на дорога Орла и области полицейские зафиксировали 29 дорожно-транспортных происшествий. В других авариях никто не пострадал.