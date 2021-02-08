В Орле откроется новый отдел МФЦ

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орле откроется обособленное подразделение МФЦ по Заводскому району. Указ о его создании подписал губернатор Андрей Клычков 5 февраля.

На создание подразделения из бюджета региона выделят 10,6 миллиона рублей. Оказывать услуги в многофункциональном центре орловцам будет 17 человек.

- Новое подразделение МФЦ будет открыто в целях повышения доступности для населения области государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Расположится отдел на территории ТМК "Гринн".