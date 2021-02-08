Около 2 тысяч орловцев зарегистрировались на участие в «Лыжне России-2021»

13 февраля в Орле пройдет гонка «Лыжня России — 2021» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

13 февраля в Орле пройдет Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России — 2021». По традиции спортивные соревнования состоятся в Медведевском лесу.

Гонка пройдет в четырех дистанциях: 1 км (дети 12 лет и младше), 3 км (подростки 15-13 лет, плюс взрослые от 55 лет и старше), 5 км (юноши и девушки18-16 лет) и 10 км (взрослые от 19 до 54 лет). Кроме того, пройдет трехкилометровый любительский забег. В нем могут принять участие мужчины и женщины в возрасте от 19 до 54 лет.

Уже сейчас на участие в соревнованиях записались около 2 тысяч орловцев. Комиссия по допуску участников с 10 до 18 часов в Спортивной школе олимпийского резерва №10 (ул. Маринченко, 9б). Уточнить условия записи на лыжню можно по телефону (4862) 33-56-24.

- Каждый участник должен предоставить в комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования и справку о допуске врача, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Официальная церемония открытия лыжной гонки пройдет в 11.30, а уже в 12 часов — первый старт.