Наступившая неделя в Орле будет морозной и снежной

Наступившая неделя в Орле отметится по-настоящему зимней погодой Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле наступившая неделя отметится по-настоящему зимней погодой: ожидается мороз и снег. Публикуем подробный прогноз на 8-14 февраля.

Как передает Росгидрометцентр, в понедельник 8 февраля термометры покажут -14 градусов. Небо ясное с небольшой облачностью, без осадков. Ветер восточный 1 м/с, атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Во вторник 8 февраля -20 в ночное время и -10 днем. Солнце спрячется, пойдет снег. Ветер восточный 9 м/c, давление 736 мм рт.ст.

В среду 10 февраля температура -16 в ночное время -12 днем. Ночью пасмурно и снег, днем облачно с прояснениями, временами также снег. Ветер восточный 5 м/c, давление 741 мм рт.ст.

В четверг 11 февраля ночью -20 градусов, днем -12. Небо облачное с прояснениями, возможен кратковременный снег. Ветер северо-восточный 4 м/c, атмосферное давление 747 мм рт.ст.

В пятницу 12 февраля мороз немного смягчится: термометры покажут -14 в ночное время и - 6 днем. Небо затянет тучами, ожидается снегопад. Ветер сменится на юго-восточный, скорость его составит 7 м/с. Давление опустится до 734 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам выходные будут в меру холодные. В субботу 13 февраля -10...-7, снег. В воскресенье 14 числа -16 ночью...-9 днем. Пасмурно, без осадков.

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