В орловской библиотеке Пушкина откроется студия анимации. Фото: https://vk.com/pushkinka57

В модельной библиотеке им. Пушкина в Орле открывается открытием студия анимации для детей и клуб 3D-моделированию. Теперь каждый желающий сможет поучаствовать в создании мультфильмов и научиться воплощать свои идеи с помощью 3D-принтера.

Ограничений для участия в клубе и студии нет. Главное, как говорят библиотекари, желание.

Также в Пушкинке уже работает творческая лаборатория «Квилт» (мастер-классы по валянию, вышивке, изготовление предметов декора) и литературный клуб во главе Еленой Машуковой (председатель Орловской организации Союза писателей России).

Записаться в любое творческое объединение или узнать о нем подробности можно по телефону: (4862) 59-97-20 или заглянув в библиотеку лично по адресу: улица Комсомольская, дом 65 (остановка «Чайка»).