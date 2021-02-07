В Орле кинологи ищут новый дом для служебных собак

Служебные собаки очень умные, знают все команды и точно станут лучшим другом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле новый дом ищут для служебных собак, вышедших на пенсию. Четвероногих "сотрудников" УФСИН кинологи отдадут в добрые руки безвозмездно.

Собаки, закончившие службу, невероятно умные и воспитанные животные. Прошли специализированные курсы дрессировки, знают все команды, не агрессивные и жизнерадостные. У них есть ветеринарные книжки, все прививки, они прошли необходимые обследования. Службу же хвостатые не могут продолжить в силу почтенного возраста, поясняют в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

Обращаться можно по телефону кинологической службы 8(4862) 72-95-85.