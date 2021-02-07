Коронавирус в Орловской области: на 7 февраля заболело еще 154 человека

В Орловской области за последние сутки еще у 154 человек подтвердился коронавирус Фото: Архив "КП"

В Орловской области за последние сутки еще у 154 человек подтвердился коронавирус. На 7 февраля суммарное число заразившихся COVID-19 орловцев составляет 27 825.

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Выписано из больниц или снято с домашнего наблюдения по выздоровлению за вчерашний день еще 180 человек. За месяцы наблюдения излечились от коронавируса 24 734 жителя Орловской области.

Вновь сообщает оперативный штаб и о смертельных исходах коронавируса. Ушло из жизни еще 2 человека с диагностированным COVID-19. Пандемия унесла жизни 375 орловцев.