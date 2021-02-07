В Орле оштрафовали директора фирмы выдающей микрозаймы

В Орле директор фирмы, специализирующейся на выдаче микрозаймов, нарвался на штраф. Прокуратура выявила нарушения в работе организации.

Надзорным ведомством установлено, что в названии финансовой контроры фигурировала фраза "микрокредитная компания", хотя Банк России исключил ее из государственного реестра микрофинансовых организаций. Что является нарушением закона. Было возбуждено дело об административном нарушении, по результатам рассмотрения в суде которого руководителю правосудие назначило штраф в 20 тысяч рублей.

- Прокуратура внесла в адрес генерального директора организации представление, по результатам рассмотрения которого в налоговый орган направлены документы для внесения изменений в фирменное наименование юридического лица, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - рассказали "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.