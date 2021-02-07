В Орловской области полицейские поймали вора-домушника Фото: Архив "КП"

В Орловской области полицейские поймали жителя соседнего региона, промышлявшего кражами из частных домов. Задержанный пробирался в жилища к своим соседям и выносил имущество.

Серия краж произошла в Ливенском районе. В местный отдел полиции обратился местный житель с заявлением о краже. Он рассказал, что из его дома пропало имущество. Через несколько дней в полицию пришла местная женщина с подобным заявлением. По обоим фактам полицейские возбудили уголовное дело о краже и предположили, что задействован тут один и тот же человек.

- Проверив возможные места сбыта похищенного имущества, а это были металлические изделия и постельные принадлежности, полицейские выяснили, что к обеим кражам может быть причастен житель соседней области 66 лет. В настоящее время он допрошен в качестве подозреваемого, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Следователи проверят не причастен ли он к подобным кражам на территории других районов региона: Покровского, Колпнянского и Должанского.