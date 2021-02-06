Скончался экс-губернатор Орловской области Александр Козлов

Александр Козлов ушел из жизни на 72 году

Скончался бывший губернатор Орловской области Александр Козлов. Он ушел из жизни на 72 году.

Александр Петрович Козлов - российский государственный деятель. Работал в Министерстве финансов СССР, Комитете народного контроля СССР, с 1991 года - в Администрации президента. Занимал пост заместителя Министра сельского хозяйства России в нулевых. С 2009 по 2014 год был главой Орловской области. В феврале 2014-го был отправлен в отставку Президентом РФ.

Имеет множество наград в том числе от Президента и Правительства РФ, почетных регалий, благодарностей, медалей.

Редакция "КП-Орел" выражает соболезнования близким усопшего.