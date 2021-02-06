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Скончался экс-губернатор Орловской области Александр Козлов

Александр Петрович ушел из жизни на 72 году
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Александр Козлов ушел из жизни на 72 году

Александр Козлов ушел из жизни на 72 году

Скончался бывший губернатор Орловской области Александр Козлов. Он ушел из жизни на 72 году.

Александр Петрович Козлов - российский государственный деятель. Работал в Министерстве финансов СССР, Комитете народного контроля СССР, с 1991 года - в Администрации президента. Занимал пост заместителя Министра сельского хозяйства России в нулевых. С 2009 по 2014 год был главой Орловской области. В феврале 2014-го был отправлен в отставку Президентом РФ.

Имеет множество наград в том числе от Президента и Правительства РФ, почетных регалий, благодарностей, медалей.

Редакция "КП-Орел" выражает соболезнования близким усопшего.