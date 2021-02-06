Мэр Орла заявил о намерении сохранить трамваи и троллейбусы

Власти обещают сохранить орловские трамваи и троллейбусы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Городской электротранспорт в Орле будет сохранен. Об этом сообщил мэр Юрий Парахин.

Глава города дал интервью нашим коллегам с ГТРК. И одной из тем беседы стали орловские трамваи и троллейбусы. По словам Парахина, подвижной состав устарел и пора задуматься о модернизации. Но убирать электротранспорт с улиц Орла власти не планируют: он экологичный, вместительный, быстрее добирается из пункта А в пункт Б.

Зашла речь и о работе муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия. Сейчас на долю ТТП приходится 34% пассажирских машин, курсирующих по городу. Это не только электротранспорт, но и автобусы. За последние два месяца их было закуплено больше 30.

- Дальше жестко будем подходить к вопросу транспорта. Будем стремиться к тому, чтобы жителям было комфортно передвигаться по городу, причем в любое время — вечером ли или ранним утром, - сказал Парахин.