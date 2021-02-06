В Орловской области за сутки коронавирусом заразились 153 человека

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области за последние сутки коронавирусом заразилось еще 153 человека. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Согласно обновленной статистике, на 6 февраля 2021 года общее количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 26 671.

Выписано по выздоровлению при этом за прошедший день больше пациентов, чем заболело: 183 орловца. Суммарно статус излечившихся получили 24 554 жителя Орловской области.

Вновь оперативный штаб сообщает и о смертельных случаях. Ушло их жизни еще 4 пациента, болевших коронавирусом. Пандемия унесла жизни 373 орловцев.