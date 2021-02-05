На выходных в Орле резко похолодает

Прогноз погоды в Орле на 6 и 7 февраля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На Орловскую область надвигается резкое похолодание. Зимние морозы напомнят о себе уже в грядущие выходные. Публикуем прогноз погоды в регионе на 6 и 7 февраля.

По данным Росгидрометцентра, в субботу в Орле и области столбики термометров опустятся днем до -12 градусов мороза, а ночью до – 22 градусов. В течение дня будет облачно и без осадков. Ветер западный 5 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

В воскресенье, 7 февраля, температура воздуха днем -15 градусов мороза, ночью до -23 градусов. Днем ясная солнечная погода, без осадков. Ветер западный 5 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.