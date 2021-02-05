На предпринимателя из Орла завели дело о мошенничестве из-за протезов Фото: Архив "КП"

В Орловской области завели уголовное дело из-за трех некачественных протезов голени и бедра для инвалидов. Предприниматель, который выиграл несколько тендеров на их изготовление в 2019 и 2020 году, получил более 4 миллионов 300 тысяч рублей и выполнил работу с нарушением техзадания.

Кроме того, Следственный комитет установил, что бизнесмен предоставил в Департамент соцзащиты недостоверные сведения о приобретении технического средства реабилитации для инвалида по доверенности и получил компенсацию в 2 миллиона 300 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) и 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.