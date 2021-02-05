Для орловских льготников закупят 700 путевок в санатории Фото: Наталья Меркулова

В 2021 году в Орловской области подготовят лечебный отдых для льготников. Побывать в санаториях средней полосы России, Краснодарского края и Северного Кавказа смогут участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды войны и их семей, дети-инвалиды и ряд других льготных категорий.

На покупку 700 путевок планируют потратить более 16,5 млн рублей. Первый заезд состоится в санаторий «Лесная поляна» в Пятигорске 15 февраля.

- Обеспечение граждан путевками производится в соответствии со строгой очередностью, определяемой датой постановки на учет и профилем заболевания. Каждый орловец, чья очередь уже подошла, будет своевременно проинформирован о выделении путевки письмом, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.