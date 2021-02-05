На улице 7 Ноября в Орле из пожара спасли двух человек, эвакуировали десять

Сильный пожар произошел в Советском районе города вечером 4 февраля Фото: Архив "КП"

Накануне, 4 февраля, в Советском районе Орла произошел сильный пожар в жилом доме. Огонь вспыхнул на улице 7 Ноября в районе восьми часов вечера.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать 10 жителей подъезда. Очаг возгорание оказался в квартире на втором этаже. Пожарные с помощью спасательных устройств спасли из огня двух человек.

- В результате пожара в квартире в зале выгорела мебель и предметы интерьера. Также термические повреждения получил потолок в коридоре. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.