В 2021 году выплаты на детей от 3 до 7 лет в Орловской области подросли Фото: Архив "КП"

В Орловской области в 2021 году подросли ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Те, кто оформил документы на них в этом году, будет получать 5425,50 рублей.

При этом семьям, которым выплаты были назначены еще в 2020 году перечисляют немного другую сумму - 5158 рублей. Разница связана с тем, что размер выплаты складывается из 50% прожиточного минимума на ребенка. Меняется он ежегодно.

- Если при назначении выплаты среднедушевые доходы семьи в 2021 не поднимаются до уровня прожиточного минимума, они будут назначены в повышенном размере. С апреля такие семьи могут подать заявления на увеличение выплаты. При одобрении нового размера выплаты, им произведут доплату за месяцы с января 2021 года, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отметим, те семьи, которые получают сейчас выплаты «по-старому» также смогут подать заявление на их увеличение. Сделать это можно будет в апреле. За первые месяцы 2021 года они получат доплаты.