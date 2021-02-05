Эксклюзивы февраля в Wink: самый ожидаемый сериал 2021 года «За час до рассвета» и новые серии проекта «Девяностые»

.

16 февраля в Wink состоится премьера одного из самых ожидаемых российских сериалов 2021 года — криминальный ретродетектив телеканала НТВ «За час до рассвета» (16+). Режиссер — Игорь Зайцев («Есенин», «Великая», «Диверсант 2. Конец войны», «Каникулы строгого режима»), в главных ролях снялись Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Алена Михайлова, Агния Дитковските, Артур Ваха и Максим Белбородов. Подписчики Wink смогут посмотреть все 16 эпизодов сериала, которые будут выходить по вторникам.

В основе сюжета лежит вымышленная история, происходящая в послевоенное время в городке N. Молодой лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский) в 1946 году возвращается с войны и устраивается служить в милицию. Его начальник — сам Сатана. Так прозвали майора Шумейко (Константин Хабенский) — человека с непростым характером, который привык добиваться своего любой ценой. Вчерашнему разведчику предстоит разобраться с орудующей в городе бандой преступника по кличке Клещ. Очень скоро Журавлев поймет, что война в мирное время порой сложнее той, которая недавно закончилась. Ведь здесь нет привычного разделения на своих и врагов и чуть ли не каждый под подозрением.

В феврале выйдут сразу три фильма проекта «Девяностые»: про ночную жизнь и два — про политику. «Девяностые» (12+) (2020) — многосерийный фильм-антология о России, который состоит из нескольких тематических блоков: политика, телевидение и реклама, музыка и ночная жизнь. В основу документального сериала легли личные дневники, аудио- и видеозаписи, редкие архивные документы, а также двести интервью участников событий невероятного десятилетия.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

реклама