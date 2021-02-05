Акция «Счёт в Вашу пользу» действует в Россельхозбанке до конца февраля

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Предложение позволяет новым корпоративным клиентам воспользоваться периодом бесплатного расчетно-кассового обслуживания и получить кэшбэк 20% в денежном выражении.

В рамках акции новый клиент Россельхозбанка открывает расчетный счет в рублях и выбирает один из четырех тарифных планов обслуживания: «Базовый комфорт», «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт», «Расчетно-кассовый оптима». За открытие счета и его обслуживание в течение последующих двух месяцев комиссия банком не взимается.

При выборе тарифного плана клиент может оформить бизнес-карту, которая позволяет получить кэшбэк за операции по оплате товаров и услуг на сумму не менее 10 тысяч рублей в первые 30 дней с момента активации. Максимальная сумма кэшбэка зависит от выбранного тарифного плана.

«В отличие от многих предложений на рынке, где обещание кэшбэка сводится по факту к системе бонусов, это предложение подразумевает реальный возврат части потраченных денежных средств в рублях. В первый месяц действия акции более 20 орловских предпринимателей открыли расчетный счет в Россельхозбанке и смогли воспользоваться не только этими преимуществами, но и хорошими условиями по депозитам», – отметил Юрий Есипов, заместитель директора Орловского филиала РСХБ.

В прошлом году расчетный счет в Россельхозбанке открыли более 500 орловских предприятий и предпринимателей, из них 72 - в рамках акции «Приведи друга», также актуальной до 28 февраля.

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