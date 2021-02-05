Орловца ограбили во время стрижки в парикмахерской Фото: Архив "КП"

Орловца ограбили во время посещения парикмахерской. Мужчина зашел постричься, оставил вещи на вешалке и сел в кресло. В этот момент один из посетителей схватил барсетку и на глазах парикмахеров и самого орловца убежал, прихватив с собой деньги.

Растерянный мужчина обратился в полицию с заявлением. Вскоре полицейские по горячим следам выяснили личность подозреваемого в открытом грабеже. Им оказался 40-летний житель Орла.

- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.