В деревне Овсянниково под Орлом родители требуют тротуары к школе

В деревне Овсянниково под Орлом родители требуют оборудовать тротуары к школе. Фото: ОНФ

В деревне Овсянниково Орловского района родители школьников бьют тревогу. Их детям приходится идти на занятия и возвращаться домой по оживленной дороге, тротуаров нет.

Ситуация усложняется тем, что дорога учеников Овсянниковской школы проходит по территории сразу двух муниципальных образований - Платоновского сельского поселения и Орла. Половина школьников добирается на учебу из облцентра по улице Катукова.

Проходит школьный маршрут и Центральной улице деревни. Тротуаров нет ни на одной из них.

Сначала родители обращались к местным властям, но безрезультатно. Следующий шаг – коллективное обращение в ОНФ. В конце января общественники выехали на место.

- Мы просим администрацию города Орла оборудовать тротуары на улице Катукова, а администрацию Орловского района –на улице Центральной в деревне Овсянников, –рассказал «КП» Михаил Бычков, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.