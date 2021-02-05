В 6 районах Орловской области станет больше мусоровозов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области проблему с мусорным коллапсом решили утратить радикально. Регоператор «Зеленая роща» по обращению ТКО расторг два контракта с «Экологистик» и со 2 февраля самостоятельно вывозит мусор из населенных пунктов 6 районов - Троснянского, Дмитровского, Кромского, Урицкого, Сосковского и Шаблыкинского.

Для этого предприятие в четыре раза увеличило количество мусоровозов. Ежедневно в рейс выезжают 9 машин (ранее две). За один рабочий день они собирают 58 тонн отходов.

- Сохранение текущего темпа позволит в течение 7-10 дней очистить все контейнерные площадки и не допускать срывов вывоза ТКО в дальнейшем, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В скором времени регоператор снова планирует найти организацию, которая займется вывозом мусора. До 5 февраля идет процедура подачи заявок.