В 6 районах Орловской области станет больше мусоровозов
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В Орловской области проблему с мусорным коллапсом решили утратить радикально. Регоператор «Зеленая роща» по обращению ТКО расторг два контракта с «Экологистик» и со 2 февраля самостоятельно вывозит мусор из населенных пунктов 6 районов - Троснянского, Дмитровского, Кромского, Урицкого, Сосковского и Шаблыкинского.
Для этого предприятие в четыре раза увеличило количество мусоровозов. Ежедневно в рейс выезжают 9 машин (ранее две). За один рабочий день они собирают 58 тонн отходов.
- Сохранение текущего темпа позволит в течение 7-10 дней очистить все контейнерные площадки и не допускать срывов вывоза ТКО в дальнейшем, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
В скором времени регоператор снова планирует найти организацию, которая займется вывозом мусора. До 5 февраля идет процедура подачи заявок.