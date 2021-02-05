Коронавирус в Орловской области на 5 февраля 2021: заболели 155 человек

Коронавирус в Орловской области на 5 февраля 2021 Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб представил обновленные данные о распространении коронавируса в регионах России. Мы собрали последние данные о ситуации в Орловской области на 5 февраля 2021.

За сутки в Орловской области положительным тест на коронавирус оказался у 155 жителей региона. Общее число проходящих сейчас лечение на дому и в больницах составляет 2778 человек.

За все время пандемии заболели уже 27 518 орловцев, из них 24371 человек уже поборол заболевание. Накануне отрицательный тест на коронавирус и выписку из больницы получили 186 человек.

Однако в регионе продолжают фиксировать смертельные исходы. Оперштаб подтвердил, что скончались еще 4 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Коэффициент распространения заболевания в регионе составляет 0,98.