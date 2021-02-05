В Орле запустят голосование по выбору территорий благоустройства-2022 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Весной 2021 года жителя Орла предстоит выбрать общественные территории для благоустройства в 2022-м. Среди претендентов на обновление окажутся 50 парков, скверов, площадей и других мест отдыха горожан.

Рейтинговое голосование пройдет в два этапа на счетных участках и онлайн на сайте горадминистрации и в соцсетях.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, это уже четверное голосование по выбору общественных территорий для благоустройства.

Всего за время реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» было благоустроенно 18 общественных территорий.