В 2021 году в Ливенской ЦРБ и поликлинике № 2 в Орле пройдет капремонт

В поликлинике № 2 в Орле пройдет капремонт Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская область готовится к очередному этапу капитального ремонта больниц и поликлиник. В 2021 году своей очереди ждут Ливенская ЦРБ и поликлиника № 2 города Орла.

Согласно распоряжению Правительства Орловской области № 52-р от 4 февраля, Ливенская ЦРБ получит на проведение капремонта 71,2 млн рублей, а городская поликлиника № 2 - 50 млн рублей. На разработку проектно-сметной документации они дополнительно получат 4,5 и 3 миллиона рублей соответственно.

Кроме того, в 2021 году на строительство детской поликлиники в Ливнах выделят 169 млн рублей.

- Департаменту финансов поручено внести изменения в бюджет. Соответствующее увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено областному Департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.