В орловской колонии в Ливнах для осужденных создали 30 новых рабочих мест

В ИК-2 в Ливнах появился швейный цех. Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области.

В исправительной колонии №2 в Ливнах появился швейный цех с новым оборудованием. Теперь трудоустроиться здесь смогли еще 30 осужденных, отбывающих свое наказание. Они уже начали пошив спецодежды.

Отметим, только за 2020 год в ИК-2 объем выпускаемой продукции достиг 75,8 миллионов рублей, чистая прибыль от работы осужденных - 6,03 миллионов рублей.

- В исправительных учреждениях вопросам трудовой адаптации уделяется особое внимание. Вовлечение в трудовые процессы способствует успешной адаптации осужденных к жизни после освобождения, а также увеличивает выплаты потерпевшим по судебным искам, - сообщили «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.