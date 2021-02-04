В Орле появились снежные богатыри, замок и Соловей-разбойник Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле вновь появились огромные снежные фигуры. Их смастерили возле академического театра им. Тургенева преподаватели художественных школ и домов творчества.

Снежные скульптуры в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже сейчас жители города могут устроить фотосессию с тремя богатырями, Соловьем-разбойником, Бабой Ягой и Коньком-горбунком. Тут же расположился сказочный трехметровый Замок и снежные горки для катания малышей.

Снежные скульптуры в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В создании фигур принимали участие преподаватели из Орловского художественного училища им. Мясоедова, детской школы изобразительных искусств и ремесел, детской школы искусств им. Кабалевского, детской школы искусств им. Глинки, детской художественной школы, дома творчества №1, №3 и №5, а также детско-юношеской спортивной школы №3.

Снежные скульптуры в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Уважаемые жители! Убедительно просим вас бережно относиться к объектам и уважать чужой труд, - обращается к орловцам пресс-служба администрации города.