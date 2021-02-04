В Орловской области три домашних животных заболели бешенством в 2020 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Управлении ветеринарии Орловской области подвели итоги борьбы с бешенством животных в 2020 году. Ситуация складывается чуть лучше, чем в предыдущие годы.

Специалисты ветеринарной службы зафиксировали 4 случая бешенства животных. Инфекция поразила трех домашних животных и одно дикое (в 2019 году было зафиксировано 6 случаев заражения - 5 диких животных и 1 домашнего). Напомним, в начале августа в Верховье бродячий бешенный кот укусил мужчину. Орловцу пришлось делать уколы, а кот через пару дней погиб от заболевания.

- Работа по недопущению возникновения бешенства продолжаются. Идет вакцинация диких и домашних животных. В 2020 году было вакцинировано 43 тысячи собак и 32 тысячи кошек. Кроме того, произведена раскладка 53 тысячи доз вакцины - приманки для диких особей, - сообщили «КП» в Управлении ветеринарии по Орловской области.