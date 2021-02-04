Историк Антон Гомозов из Орла предложил Президенту снять фильм про педагогов

Историк Антон Гомозов из Орла предложил снять фильм про выдающихся педагогов

Накануне в Волгограде состоялась онлайн-встреча лауреатов конкурса «Учитель года-2020» с Президентом Владимиром Путиным. В числе педагогов, участвовавших в беседе с главой государства, оказался и орловец Антон Гомозов.

Учитель истории из гимназии № 16 города Орла вошел в ТОП-15 участников всероссийского конкурса, хотя участие в финале не планировал. В Волгоград должна была поехать победительница регионального этапа учитель английского языка школы № 23 Анна Пикалина, но поехать на последние испытания она не смогла и Антон заменил коллегу.

В рамках встречи с Владимиром Путиным орловский историк проявил инициативу. Он предложил снять фильм про выдающихся учителей из давно минувших дней и современников. Например, самых первых победителя конкурса «Учитель года» в 90-х годах.

Глава государства пообещал обсудить этот вопрос с руководителями основных телеканалов и кинопроизводствами.

- Скажу несколько слов и оттолкнусь от того, что сказал Антон о фильме, который можно было бы снять о выдающихся наших педагогах, что повысило бы престиж учителя, учительской профессии. Безусловно, это так. Об этом мы должны всегда думать и предпринимать соответствующие шаги в этом направлении, - прокомментировал Владимир Путин.