В Орловской области 200 выпускников прошлых лет решили сдать ЕГЭ

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В 2021 году в Орловской области сдавать ЕГЭ будет почти 3,5 тысячи человек. Большинство из них - выпускники нынешнего года.

Проверят свои знания в ходе Единого государственного экзамена 3 129 одиннадцатиклассников, 137 учащихся средних образовательных организаций, а также 214 выпускников прошлых лет. Самый массовый экзамен - это русский язык, его будет сдавать больше 3,3 тысяч человек, а самым частым экзаменом по выбору стало обществознание.

- Более 50 % участников зарегистрировались на ЕГЭ по математике профильного уровня, 22,8 % выбрали биологию, 19,7 % – физику, 19,5 % – историю, 15,4 % – химию, 12,1 % – информатику и ИКТ, 9,2% – литературу, 1,4 % – географию, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.