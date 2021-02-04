В Орловской области за сутки от коронавируса умерло пять человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжает пополнять статистика смертности от коронавируса. Заболевание оказалось фатальным для 365 жителей региона.

По данным федерального оперштаба на 4 февраля 2021, за последние сутки умерли сразу пять человек. У всех был лабораторно подтвержденный диагноз коронавирусная инфекция.

В Орловской области продолжают лечение 2813 человек. Общее число заболевших за весь период пандемии 27 363, из них 24 185 выздоровели.