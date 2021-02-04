В Ливнах двое приятелей украли у третьего дрель ради алкоголя Фото: Архив "КП"

В Ливенском районе Орловской области жажда получить новую порцию алкоголя закончилась для двух приятелей уголовным делом. Отправившись на застолье к своей приятельнице, они решили обокрасть одного из гостей.

Мужчина пришел на посиделки с шуруповертом и дрелью. Правда, вскоре забыл про них. Вспомнил только вернувшись дома, а когда решил забрать инструменты, его не открыли дверь и пообещали вернуть потом. Через неделю мужчина пошел в полицию.

Инструмента в квартире не оказалось, и хозяйка не видела, кто его мог взять. Выяснилось, к их исчезновению причастны мужчины 37-лет и 50 лет. Один из них фигурант еще по одному уголовному делу.

- В настоящее время ведется следствие. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Второй находится под арестом, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.