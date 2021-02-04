Сильный ветер и метели: на Орел надвигается непогода

На Орловщину надвигается непогода Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На Орловскую область надвигается непогода. В регион придет шквалистый ветер, который принесет с собой метели.

О неблагоприятных метеорологических явлениях предупредили в МЧС. По прогнозу регионального гидрометцентра, в ближайшие сутки на территории области пасмурное с прояснениями небо, ночью снег, а местами метель, днем также местами небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, местами порывы 15-18 м/с. Оттепель сменится морозом: температура воздуха ночью -8°С…-13°С, днем -5°С…-10°С.

В чрезвычайном ведомстве просят орловцев соблюдать правила безопасности, по возможности не садиться за руль при буране, держаться подальше от шатких конструкций, а также убрать от них свои автомобили.