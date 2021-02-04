Жителю Орловского района дали три с половиной года тюрьмы за избиение знакомой

Орловцу дали три с половиной года тюрьмы за избиение знакомой Фото: Архив "КП"

В Орловской области осудили дебошира, едва не забивший до смерти свою знакомую. Под действие алкоголя он набросился на женщину и бить ее первым, что попалось.

Инцидент произошел в июле 2019 года в Орле. Сначала между знакомыми разгорелся словесный конфликт, потом дело дошло до рукоприкладства. В официальных материалах значится, что мужчина нанес женщине удар твердым тупым предметом в область головы и лица. Итог – она получила тяжкий вред здоровью.

- Советский районный суд вынес обвинительный приговор по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Орловцу было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Однако дебошир с вердиктом районного суда не согласился и попытался его опротестовать в областном. Безуспешно. Решение суда первой инстанции осталось без изменений и вступило в законную силу.