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Коронавирус Covid-19

В Орловской области еще 159 человек заразились коронавирусом, 5 умерли

Оперативный штаб обновил статистику по распространению COVID-19
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Федеральный оперштаб обновил статистику по распространению коронавируса в регионах России. В Орловской области подтвердилось еще 159 случаев заражения COVID-19 на 4 февраля.

Суммарное число заболевших в регионе на сегодняшний день составляет 27 363. При этом выздоровевших пациентов за последние сутки вновь больше, чем заболевших. Излечилось от коронавируса еще 189 жителей Орловской области, а общее количество выздоровевших превысило 24 тысячи и составляет 24 185.

Сообщает оперативный штаб и печальную статистику об умерших. Ушли из жизни еще 5 орловцев, болевших коронавирусом. Пандемия унесла жизни 365 жителей региона.

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